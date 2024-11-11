Что отражает крепкое партнерство Беларуси и России

"Безусловно, это отражение нашего крепкого партнерства с Россией точки зрения безопасности. Это показала ядерная доктрина РФ, это показали и двусторонние переговоры Путина и Лукашенко, их переговоры в рамках многосторонних наших площадок. Беларусь уже есть в СНГ, в ЕАЭС, в ШОС, теперь возможности диалога для России и Беларуси будут больше. Обсуждения не только на двусторонней основе, но и в рамках таких евразийских больших платформ, и это тоже большой плюс".