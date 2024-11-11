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Что отражает крепкое партнерство Беларуси и России
В 2024 году Беларусь стала членом "семьи ШОС". Вступив в Шанхайскую организацию сотрудничества и став страной - партнером БРИКС, страна повысила свой статус серьезного игрока на международной арене. Итоги 2024 года на "Первом информационном" подвела научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Александра Перминова.
Александра Перминова:
"Безусловно, это отражение нашего крепкого партнерства с Россией точки зрения безопасности. Это показала ядерная доктрина РФ, это показали и двусторонние переговоры Путина и Лукашенко, их переговоры в рамках многосторонних наших площадок. Беларусь уже есть в СНГ, в ЕАЭС, в ШОС, теперь возможности диалога для России и Беларуси будут больше. Обсуждения не только на двусторонней основе, но и в рамках таких евразийских больших платформ, и это тоже большой плюс".
"С точки зрения экономики в России растет доля людей, которым интересно посещение Республики Беларусь. Безусловно, растет количество наших расчетов в национальных валютах, что тоже является значимой тенденцией. Когда многие говорят о крахе многих мировых финансовых институций, переоценке роли доллара, здесь укрепление национальных валют очень важно", - заметила эксперт.
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