Делегация Компартии Китая посетила Администрацию Президента - говорили об идеологии и госуправлении

Об идеологии, исторической памяти и госуправлении говорили гости из Китая с главой Администрации Президента. Как отмечалось на встрече, философия госуправления наших стран очень похожа.

Как отметил на встрече глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, этот визит делегации из КНР - важный этап в развитии двухсторонних отношений. Два дня гости уже были в Минске, за это время найдены новые направления сотрудничества, которые мы готовы развивать и будем это делать в ближайшее время. Мы можем поделиться своим опытом, по многим вопросам нам интересен, конечно, и опыт Китая. В частности, на встрече говорили и о кадровой политике. Госаппарат в Беларуси достаточно компактный: 30 тыс. человек - это гражданские госслужащие. Особое внимание уделялось вопросам идеологии, а также дисциплины.

"Философия государственного управления наших стран очень похожа. Это опора на сильную власть, сильного лидера, политическая стабильность, ответственность перед народом и дисциплина в экономике. Совсем недавно, в 2020 году, Беларусь пережила попытку совершения цветной революции, в том числе с использованием финансирования зарубежными центрами деструктивных СМИ. И сегодня давление в гражданской сфере на СМИ не ослабевает. Киберпреступления, дискредитация государственных служащих и другие деструктивные проявления, к сожалению, входят практически в ежедневную нашу повестку", - подчеркнул глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.