Депутат Булавко: Глобальное влияние ШОС выходит за рамки одного континента

"Если мы говорим о Шанхайской организации сотрудничества, здесь можно говорить о более глобальных категориях, нежели просто один континент. Ведь влияние членов этой организации осуществляется на экономику всего мира. И глобальные проблемы, которые обсуждаются на нынешнем саммите, как, например, продовольственная безопасность, безопасность стран-участниц, на сегодняшний день очень важны. Документы, которые подписываются на полях этого саммита, - своего рода гарант того, что на сегодняшний день однополярная модель мироустройства завершает свое существование и на смену ей приходит многополярная модель равных среди равных и справедливых государств".