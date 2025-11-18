3.66 BYN
Депутат Булавко: Глобальное влияние ШОС выходит за рамки одного континента
Шанхайская организация сотрудничества выступает платформой для решения глобальных вызовов: от продовольственной безопасности до укрепления безопасности стран-участниц. Документы, подписанные на недавнем саммите, отражают переход к многополярной модели мира, где государства взаимодействуют на принципах равенства и справедливости.
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Если мы говорим о Шанхайской организации сотрудничества, здесь можно говорить о более глобальных категориях, нежели просто один континент. Ведь влияние членов этой организации осуществляется на экономику всего мира. И глобальные проблемы, которые обсуждаются на нынешнем саммите, как, например, продовольственная безопасность, безопасность стран-участниц, на сегодняшний день очень важны. Документы, которые подписываются на полях этого саммита, - своего рода гарант того, что на сегодняшний день однополярная модель мироустройства завершает свое существование и на смену ей приходит многополярная модель равных среди равных и справедливых государств".