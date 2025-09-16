Депутат: Мы должны гарантировать своевременную выплату пенсий и всех пособий

16 сентября парламентарии Беларуси открыли очередную сессию. В Палату представителей Национального собрания внесено уже более двух десятков законопроектов.

Расскажем, каким вопросам будет уделено особое внимание.

Вся страна сейчас живет в духе народного единства, и депутаты не исключение. В фойе Овального зала подготовлена большая тематическая выставка, с которой ознакомились и сами депутаты, и многие почетные гости, прибывшие на первое заседание очередной сессии. Тему народного единства подхватил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко. В своем приветственном слове он обозначил, что для обеспечения этого самого единства и должны работать депутаты.

Все лето депутаты общались с людьми, принимали участие в различных диалоговых площадках, работали в округах и в том числе в постоянных комиссиях - готовили к рассмотрению новые законопроекты. В парламентском портфеле сейчас более 20 законопроектов, которые охватывают самые разные сферы - от безопасности до качества жизни, что особенно актуально в пятилетку качества.

Сегодняшнее заседание получилось ярким. В зале присутствовали почетные гости, высшие должностные лица, иностранные делегации, послы других стран, и все они заслушали информацию, над чем конкретно депутаты будут работать. Сентябрь - самое время задуматься о бюджетно-налоговом пакете на следующий год. Предварительная версия документов уже в Палате представителей. Но самое главное - социальная направленность сохранится.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: