Депутат назвал 3 ключа к успешному развитию любой страны и принципы многополярного мироустройства

Саммит ШОС в Китае показал, что пора уже снова уравновесить мировую систему безопасности, перейти к многополярности. Какие принципы при этом важны, рассказал доктор исторических наук, депутат Палаты представителей национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович в "Актуальном интервью".

По его словам, очень важно понимать, что различные государства мира имеют различные интересы. "И очень важно, чтобы эти государства были настроены на организацию взаимовыгодного сотрудничества, чтобы мы не забывали, что все мы и есть человечество", - обозначил доктор исторических наук.

Вячеслав Данилович:

"Посмотрите на те ценности, которые пропагандируются пресловутым западным обществом, это ценности деградации. И не дай бог мир пойдет по этому пути, будущего человечества не будет".

Поэтому, как отметил депутат, здоровые силы мира должны объединяться, отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности. "А ведь эти ценности не откуда-то с потолка взяты. Наши предки благодаря этим ценностям отстояли свое право жить на этой земле, жить так, как мы считаем нужно. Фактически эти ценности лежат в основе нашего суверенитета, если мы говорим про Республику Беларусь, да и суверенитета любого государства, - подчеркнул он. - Традиционные духовно-нравственные ценности играют ключевую роль".

Мы должны объединяться, чтобы сохранить человечество, чтобы мы успешно развивались дальше, исходя из позитивных посылов традиционных ценностей, которые заложены в основу нашего менталитета. Вячеслав Данилович

В эти ценности входят, прежде всего, патриотизм, единство, заметил политик. "Мы не должны забывать, что все мы, граждане Республики Беларусь, разные (граждане любого другого государства разные), но все мы вместе и есть государство", - подчеркнул он.

Следующим принципом Вячеслав Данилович назвал стремление к справедливости: "У нас, у белорусов, это фактически на генетическом уровне (заложено - ред.). Я думаю, что любые граждане в любом государстве, конечно, хотели бы, чтобы все было по справедливости устроено и в обществе, и в государстве, во взаимодействии государств в мире".