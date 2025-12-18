Депутат Василюк: ВНС - уникальная форма народовластия, позволяющая вместе определить судьбу Беларуси

В преддверии Всебелорусского народного собрания депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Полина Василюк подчеркнула историческую важность предстоящего ВНС. По ее словам, делегатам со всей страны предстоит определить главный путь развития Беларуси на ближайшую пятилетку.

"Нам предстоит определить приоритеты, которые помогут работать нашей экономике более качественно, и векторы, которые еще сильнее укрепят социально ориентированную политику страны", - отметила парламентарий.

Она обратила внимание на то, что новое время диктует более сложные правила, опережать которые - прямая обязанность государства. В этом контексте Полина Василюк назвала Всебелорусское народное собрание уникальной формой народовластия, или народной вечей, которая позволяет государству и людям вместе определять свою судьбу, судьбу своей страны.