Душанбе встречает парламентариев стран СНГ
Вопросы безопасности сегодня волнуют всех здравомыслящих людей. Противостоять воинствующим устремлениям Запада можно только объединив усилия.
Душанбе принимает парламентские делегации стран СНГ. В предстоящие дни столица Таджикистана станет площадкой для укрепления парламентской дипломатии Содружества.
Здесь состоится Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также сессия, во время которой парламентарии сверят часы по унификации законодательства на постсоветском пространстве, рассмотрят ряд модельных законов и подведут итоги реализации крупнейших образовательных и гуманитарных проектов. Белорусскую делегацию возглавляет спикер верхней палаты Наталья Кочанова.
В насыщенной программе предстоящих дней - встреча с президентом Таджикистана, а также переговоры с председателем парламента. Эта страна председательствует в СНГ и выдвигает ряд инициатив по развитию сотрудничества.