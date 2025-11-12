Душанбе встречает парламентариев стран СНГ

Вопросы безопасности сегодня волнуют всех здравомыслящих людей. Противостоять воинствующим устремлениям Запада можно только объединив усилия.

Душанбе принимает парламентские делегации стран СНГ. В предстоящие дни столица Таджикистана станет площадкой для укрепления парламентской дипломатии Содружества.

Здесь состоится Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также сессия, во время которой парламентарии сверят часы по унификации законодательства на постсоветском пространстве, рассмотрят ряд модельных законов и подведут итоги реализации крупнейших образовательных и гуманитарных проектов. Белорусскую делегацию возглавляет спикер верхней палаты Наталья Кочанова.