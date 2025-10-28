Эксперт Коротченко: Запад загнал современный мир в военно-политический тупик

Экспертное сообщество масштабно представлено на форуме. Это более 200 экспертов и аналитиков. И каждый пользуется возможностью высказаться и о конференции, и о глобальной безопасности.

Душан Пророкович, старший научный сотрудник Института международной политики и экономики (Сербия): "Я приехал с мыслью, что безопасности нет. Нам нужно поговорить о новой платформе. К сожалению, 30 лет назад мы думали, что Евросоюз и Европа - это часть решения. Сегодня оказалось, что Европа и Евросоюз - часть проблем, касающихся евразийской безопасности. Нужно разговаривать, подумать о том, как регулировать отношения, как организовать новую систему безопасности. Это будет очень-очень трудно, но надо начать этот процесс. С точки зрения Сербии нам эти конференции в Минске очень интересны, потому что есть вопрос, какая будет роль малого государства в мультиполярном мире".

Игорь Коротченко, директор Каспийского института стратегических исследований (Россия): "Сегодня мы видим крах прежнего миропорядка. Он сопровождается в общем-то достаточно острыми конфронтациями между целым рядом государств и центров силы. Идет противостояние Востока и Запада, поднимается Глобальный Юг. И этот процесс носит объективный характер, но одновременно со стороны Западной Европы мы видим абсолютно деструктивную подрывную политику, нацеленную на удержание своих прежних позиций в области экономики, политики абсолютно нецивилизованными методами и способами".