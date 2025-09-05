Эксперт: внешняя политика Беларуси демонстрирует успех по итогам саммита ШОС

По итогам масштабного переговорного марафона на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и первых девяти месяцев 2025 года белорусскую внешнюю политику можно смело назвать крайне успешной. Такое мнение в интервью высказал Никита Татищев, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Ключевыми событиями для Беларуси на саммите ШОС стали встречи Александра Лукашенко с лидерами крупнейших стран Глобального Юга. Особое значение имел диалог с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Премьер-министр Моди провел теплую встречу с главой государства, они крепко обнялись, а позже премьер-министр Индии опубликовал об этом твит в личном аккаунте. По законам восточной дипломатии это очень широкий жест, который открывает магистральную дорогу для укрепления дальнейшего сотрудничества - и торгового, и гуманитарного, и дипломатического", - подчеркнул Татищев.

Эксперт обратил внимание на фундаментальный принцип, который делает ШОС привлекательной и выигрышной платформой для ее участников, - отсутствие агрессивной, конфронтационной риторики.

"ШОС предполагает торговую кооперацию с теми странами, которые в организации не состоят. Соединенные Штаты - один из крупнейших торговых партнеров Китая. Отсутствие конфронтационности крайне выигрышно для стран-участниц", - отметил аналитик.

Приоритеты организации, среди которых многосторонность, безопасность, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, индустриальный и научный прогресс, - это в первую очередь программа созидания.

Вступление Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена уже приносит выгоду. Теперь страна имеет возможность не только участвовать в диалоге, но и напрямую влиять на формирование глобальной повестки.

"Беларусь может ставить подписи под главными стратегическими документами организации, в том числе под стратегией развития ШОС на ближайшие 10 лет. Это то, что определит контуры глобального миропорядка и развития стран-участников", - заявил Никита Татищев.

По его словам, один из ключевых принципов ШОС, который кардинально отличает ее от многих других международных структур, - отсутствие жесткой иерархии.