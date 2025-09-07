Европейский голос в ШОС: как уникальное положение Беларуси усиливает и организацию, и страну

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своих выступлениях не раз говорил, что быть членом ШОС - это стратегический выбор страны. В чем глобальный интерес Синеокой в организации, в эфире "Первого информационного" рассказал политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Как отметил эксперт, Беларусь последовательно проводит суверенную внешнюю политику, а ШОС является одним из индикаторов, указывающих на то, что страна является суверенной.

Фархад Ибрагимов:

"Если вы вступаете в ШОС, это значит, что вы выбираете свой путь развития с точки зрения межгосударственных отношений. Как раз-таки в рамках ШОС собираются те страны, которые заинтересованы в проведении суверенной внешней политики".