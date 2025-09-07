3.70 BYN
Европейский голос в ШОС: как уникальное положение Беларуси усиливает и организацию, и страну
Президент Беларуси Александр Лукашенко в своих выступлениях не раз говорил, что быть членом ШОС - это стратегический выбор страны. В чем глобальный интерес Синеокой в организации, в эфире "Первого информационного" рассказал политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.
Как отметил эксперт, Беларусь последовательно проводит суверенную внешнюю политику, а ШОС является одним из индикаторов, указывающих на то, что страна является суверенной.
Фархад Ибрагимов:
"Если вы вступаете в ШОС, это значит, что вы выбираете свой путь развития с точки зрения межгосударственных отношений. Как раз-таки в рамках ШОС собираются те страны, которые заинтересованы в проведении суверенной внешней политики".
"Беларусь является единственным классическим европейским государством с точки зрения своей географии и своего менталитета, которое находится в ШОС. Все другие страны-участницы находятся на стыке Европы и Азии или полностью находятся в Азии, - заметил политолог. - Это уникальность Беларуси и это добавляет дополнительный авторитет Шанхайской организации сотрудничества" (см. видео).