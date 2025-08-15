Эйсмонт: Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора поздравил Президента США Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мира на Кавказе. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила Russia Today, сообщает БЕЛТА.

По словам Натальи Эйсмонт, лидеры двух стран во время телефонного разговора также обсудили тему Ирана и Ближнего Востока. Глава белорусского государства уверен, что по этим вопросам удастся достичь прогресса, добавила она.