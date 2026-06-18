Генсек ОДКБ: Запад должен осудить атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

"Здравый смысл во всех государствах не должен равнодушно относиться к подобным преступлениям. Это акт преступления независимо от того, кто его совершает, и независимо от того, против какого гражданского населения. Мы осуждаем такие акты. С произошедшим вчера мы не должны мириться. Я надеюсь, что не только в наших странах, но и в странах западного сообщества подобные преступления будут всегда получать осуждение. Мы ждем реакции руководителей стран Запада", - отметил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.