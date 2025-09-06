Генсекретарь ОДКБ: Все совместные учения на территории Беларуси проводятся на самом высоком уровне

Учения ОДКБ показали готовность к адекватному реагированию на вызовы и угрозы коллективной и национальной безопасности. Об этом сегодня заявил Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Как отметил Генсекретарь, главами государств-участников принимаются необходимые меры по совершенствованию механизмов обеспечения военной безопасности на коллективной основе и наращиванию потенциала для противодействия по всему спектру современных вызовов и угроз.

Во время учений был широко использован боевой опыт Вооруженных сил государств-членов ОДКБ, а также отработаны вопросы планирования и применения сил и средств системы коллективной безопасности.

Имангали Тасмагамбетов, Генеральный секретарь ОДКБ:

"Традиционно все совместные учения на территории Республики Беларуси проводятся на самом высоком уровне, качественно. Я уверен в том, что они лягут в основу дальнейшего развития коллективных сил реактивного реагирования".

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"На сегодняшний день оперативная совместимость и вопросы взаимодействия находятся на очень высоком уровне, но существует потенциал дальнейшего повышения и улучшения этой совместимости. Конечно же, это не появилось само собой. В течение более 15 лет мы провели более 80 учений на территории разных стран организации ОДКБ. На территории Беларуси это уже 13-е учения, в ходе которых добивались и совместимости, и повышения взаимодействия".