3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Главы парламентских делегаций СНГ возложили цветы к монументу Сомони в Душанбе
14 ноября в Душанбе проходит пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи, на которой речь идет о модельных законах для пространства Содружества.
Утро началось с возложения спикерами парламентов цветов и венков к монументу Сомони в центре столицы. Это мемориальный комплекс национального примирения и возрождения. Памятник стал не просто архитектурной достопримечательностью, но и настоящим символом национальной гордости таджикского народа.
Разговор об инициативах по развитию Содружества сегодня продолжился на встрече высокого уровня. Со спикерами парламентов встретится президент Таджикистана.
2025 год для этой страны - год председательства в СНГ. Озвучены инициативы, которые укрепляют экономику стран Содружества, промышленную кооперацию, безопасность.