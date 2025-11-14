Главы парламентских делегаций СНГ возложили цветы к монументу Сомони в Душанбе

14 ноября в Душанбе проходит пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи, на которой речь идет о модельных законах для пространства Содружества.

Утро началось с возложения спикерами парламентов цветов и венков к монументу Сомони в центре столицы. Это мемориальный комплекс национального примирения и возрождения. Памятник стал не просто архитектурной достопримечательностью, но и настоящим символом национальной гордости таджикского народа.

Разговор об инициативах по развитию Содружества сегодня продолжился на встрече высокого уровня. Со спикерами парламентов встретится президент Таджикистана.