"Как кость для них в горле": политик Гэллоуэй назвал причину негативного отношения Запада к Беларуси
Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в "Актуальном интервью" высказал мнение об отношении Запада к Беларуси, назвав санкции против страны необоснованными и связанными с историческими обидами.
У Запада проблемы с Беларусью, потому что нет никаких мыслимых оправданий для санкций и гонения в отношении этой страны. Что Беларусь сделала кому-либо? Напротив, эта страна пострадала.
"Невероятные, невероятные разрушения Второй мировой войны. Невообразимые и совершенно несоразмерные страдания. А затем освобождение от нацизма. И, похоже, Запад им этого так и не простил, как говорил генерал-маршал Жуков", - подчеркнул лидер Рабочей партии.
Он сделал акцент на мирном характере Беларуси: "Беларусь - мирная европейская страна, и в ней нет ничего чужого. Европа была такой раньше и говорит, что ей это нравилось. Вот и пытается сделать Беларусь врагом. Но на деле это очень сложно. А ваш президент такой харизматичный, добродушный. И кто захочет ненавидеть такого человека? Кто захочет ненавидеть такого лидера?
"Так что Беларусь как кость для них (западных лидеров - прим. ред.) в горле", - резюмировал Джордж Гэллоуэй.