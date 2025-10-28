У Запада проблемы с Беларусью, потому что нет никаких мыслимых оправданий для санкций и гонения в отношении этой страны. Что Беларусь сделала кому-либо? Напротив, эта страна пострадала.

"Невероятные, невероятные разрушения Второй мировой войны. Невообразимые и совершенно несоразмерные страдания. А затем освобождение от нацизма. И, похоже, Запад им этого так и не простил, как говорил генерал-маршал Жуков", - подчеркнул лидер Рабочей партии.

Он сделал акцент на мирном характере Беларуси: "Беларусь - мирная европейская страна, и в ней нет ничего чужого. Европа была такой раньше и говорит, что ей это нравилось. Вот и пытается сделать Беларусь врагом. Но на деле это очень сложно. А ваш президент такой харизматичный, добродушный. И кто захочет ненавидеть такого человека? Кто захочет ненавидеть такого лидера?