Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в "Актуальном интервью", описывая современное противостояние Запада и Востока, сравнил показуху в западных странах с губной помадой на свинье.

"Мы живем в эпоху, которую никто из нас не мог себе представить. Когда людей на Западе арестовывают за их высказывания, когда существует лицемерие, западные страны якобы отстаивают свободу, свободу слова. Но на деле же, несмотря на всю эту показуху, это, скажем так, как накрасить свинью губной помадой. Которую они в итоге стерли, и свинья оказалась просто свиньей", - заявил Лидер Рабочей партии.

Он отметил инструменты, которые активно использует Запад: "Санкции всех видов, теневые баны, подавление активности, удаление из социальных сетей и так далее. В последнем случае это не мы, не наша партия. У нас огромная аудитория в социальных сетях, многомиллионная. Но если с кем-то вроде меня и некоторых участников этой конференции можно так обращаться, то можете быть уверены, что западные страны, осаждающие Беларусь и Россию, а также в какой-то степени Китай, ведут проигрышную борьбу, иначе они бы не стирали помаду. Да, им нравится помада, им жаль ее стирать, но стирать ее необходимо".

Джордж Гэллоуэй:

"В этом противостоянии без сомнения побеждает Восток. Солнце встает на Востоке, над евразийскими территориями. Там совершенно очевидно будущее мира. Именно там настоящее богатство. Наше богатство - всего лишь цифры на экране компьютера. Природные ресурсы и критически важные материалы, необходимые для реальной экономики - все это здесь, на Востоке. Так что нет никаких сомнений в конечном результате. Старый мир умирает, новый же мир изо всех сил пытается родиться".

Чтобы обличить Запад, он привел в пример жизнь в Великобритании: "В Британии, в глубинном государстве, царит особая ненависть к России. И она существовала еще до Путина, еще до большевиков. Ей уже почти 200 лет. Крымская война все еще в головах британских властей. Они не могут смириться с тем, что кто-то находится вне их власти или вне диктата западной политики".

"И этот диктат иногда принимает либеральные обличья. ЛГБТ+, запрет на курение. Но это не очень либерально, если тебя заставляют что-то делать. Детей учат тому, чему хочет их научить государство. Нравится это родителям или нет. Именно это называют свободой в Британии и западных странах", - подчеркнул Джордж Гэллоуэй.