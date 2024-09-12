Лукашенко посетил фермерское хозяйство под Молодечно - какие перспективы в плодоводческой сфере?

Свои яблоки круглый год. Какого качества можно добиться в белорусских садах (вкус, внешний вид, срок хранения), говорили сегодня в Молодечненском районе. Президент посетил фермерское хозяйство "СПАРТАН-АГРО", где выращивают больше 20 сортов яблок и не хуже мировых производителей. Корректное соблюдение технологий, хороший хозяин и усердная работа - так семейный бизнес заметили на уровне главы государства. Разговор сегодня был и в целом о развитии плодоводства в стране.

"Белорусское сладкое", "хани крис", "ауксис", "имрус", "теремок" - это все сорта, которые растут в садах "СПАРТАН-АГРО". Красиво, не отвести глаз. Фермерское хозяйство - семейный бизнес, на 70 гектарах ухаживают почти за 140 тыс. деревьев. Небольшой коллектив, постоянно работают 14 человек, в сезон, конечно, привлекают людей, но главное - сады ухожены идеально.

Директор, основатель, автор и хозяин этих садов Игорь Абрамчик по специальности айтишник. Просто в какой-то момент вернулся на землю, выбрал продолжать дело отца. И получаться стало так, что парня заметили. Глава фермерского хозяйства в объективах телевизионщиков засветился на закладке яблоневого сада в Могилевской области, где на субботнике работал Президент. Там же фермер сумел пригласить главу государства к себе. Александр Лукашенко обещал и обещание сдержал.

Сразу после прилета разговор о том, сколько нужно яблок стране. Но главное, чтобы эти яблоки не были предметом торга. Зачем покупать, если можно вырастить свои не хуже.

"Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку, чтобы было свое яблоко, чтобы были обеспечены. У нас большая потребность в яблоках. Но для этого нужны хранилища. Надо свое", – сказал Президент.

Президент подчеркнул, что Беларусь должна обеспечивать плодами собственного производства прежде всего себя.

Сразу после короткая экскурсия по всему саду. Технически это одна территория, но такая большая, что хочется сказать "сады". Растут и груши, кстати, в промышленных, больших масштабах в Беларуси их больше не выращивают нигде. Ну и, конечно, яблоки.

Отдельный разговор о хранении. В "СПАРТАН-АГРО" есть свои площади. Но если объемы будут больше, к 2028 году урожайность должна выйти на 3000 тонн в год, то и квадраты хранилищ нужно будет увеличить. Может быть со сменой географии.

Вырастить, собрать, сохранить и перевезти - все в "СПАРТАН-АГРО" умеют, причем с довольно сложной логистикой.

Есть в отрасли и задачи на перспективу. Как это видят практики, фермер озвучит Президенту. И попадет, что называется, в яблочко, практик практика поймет всегда.

Планы у хозяйства - в ближайших перспективах расти, как они это делают уже 24 года. Первый урожай сад стал давать в начале 2000-х, и с этого момента они не проседали. О ситуации в целом доложит и министр сельского хозяйства.

О развитии плодоводства в стране в целом доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. Приоритетные направления в этом плане включают ежегодную посадку 500 га яблонь, наращивание грушевых садов, расширение сортимента косточковых и ягодных культур, наращивание посадок орехоплодных. Конечно, свое слово должна сказать и наука, необходимо провести районирование отдельных сортов для нужд садоводства в промышленных масштабах.

Дальше, конечно, проба. Не просто красивые, яблоки еще и пахнут … яблоками, чего не скажешь о большинстве в магазинах.

Оценит и заместитель премьер-министра по сельскому хозяйству. До этого Юрий Шулейко руководил Брестской областью, поэтому и разговор о том, как с яблоками обстоят дела на юго-западе страны. "За прошлые 3 года в Брестской области добавили у частников почти третью часть садов, они закладывают 60-70 % стабилизационных фондов. Эффективность садов в 3 раза выше".

Отдельно Президенту покажут, что еще можно сделать из яблок, и это не только про сок. Сидр (градус 8 %) считается отличным слабоалкогольным напитком, причем в довольно элитном дивизионе. Как устроено хранилище? В чем доставляют яблоки в торговлю? Технику, которая обслуживает сад, без нее точно никуда. И, конечно, Президент поговорит с работниками.