Евразийский межправсовет прошел в Минске - о чем говорили главы правительств
В Национальной библиотеке Беларуси 30 сентября состоялось заседание Евразийского межправсовета. Премьер-министры стран Евразийского союза обсудили целый спектр тем - от логистики до использования искусственного интеллекта. Переговорный трек получился насыщенным. Множество вещей обсудили эксперты и политики в кулуарах.
44-й раз всего и 3-й в Минске собирается Межправсовет ЕАЭС. И если алмаз (а именно такой формы Нацбиблиотека, где и проходило заседание) символизирует вечность и силу, то подход Беларуси - стабильность и здравый прагматизм.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Несмотря на то что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща. Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца, одновременно почетная и непростая".
Вопросов на повестке заседания 19. По протоколу Межправсовет разделили на 2 части. Первая: узкий состав только членов ЕАЭС с одним армянским НО. Никол Пашинян не приехал, но телевизор в Минске нашли - был вице-премьер.
На "расширенный" раунд присоединились страны-наблюдатели в ЕАЭС: Узбекистан, Куба, Иран и специальный гость Азербайджан. Темы буквально по учебнику экономики: АПК, логистика, внедрение искусственного интеллекта. Но за яркими ярлыками множество не такой "медийно обсуждаемой", но важной работы.
Алеся Абраменко, заместитель министра экономики:
"В ЕАЭС промышленное сотрудничество, вообще промышленное направление растет. Рост составил 4,5 % промышленного производства за 2024 год. За этот год прирост не такой большой, чуть более 1 %. Производительность труда тоже подросла на 5 %. Плюс в прошлом году создан финансовый механизм для поддержки совместных интеграционных проектов именно в сфере промышленности".
Итоги заседания Евразийского межправсовета
В основе ЕАЭС лежат четыре свободы движения: товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Его соблюдение открывает для Евразии новые возможности. То самое ЕАЭС 2.0, о котором говорил Александр Лукашенко 26 июня на Евразийском экономическом форуме в Минске.
"У ЕАЭС версии 2.0 должен быть свой фирменный евразийский продукт - заметный, востребованный и по-настоящему общий для всех стран-участниц. Это базовое условие завоевания и удержания позиций на мировой арене. Если будем, как я часто говорю, топтаться на месте, если будем двигаться медленно, нас догонят, затопчут и пойдут вперед другие. Как это, откровенно говоря, происходит по многим направлениям. Еще раз повторю, нельзя превратить наш союз в площадку для пустых разговоров. Он должен стать максимально привлекательным для новых участников", - сказал Александр Лукашенко.
Кстати, в кулуарах и за круглым столом все чаще звучит мысли о том, что ЕАЭС - уже не просто экономический блок, а, скорее, организация с мировыми амбициями. Но по-белорусски. Формула проста: будет общая экономика - придут новые успехи в геополитике.
Бакытжан Сагинтаев, председатель коллегии ЕЭК:
"Сегодня главы правительств наших государств рассмотрели ряд значимых вопросов интеграционной повестки. Это прежде всего внедрение цифровых технологий, развитие транспортной инфраструктуры, контроль товарных потоков, реализация межгоспрограмм, содействие кооперационным проектам в промышленности и АПК".
Следующая встреча пройдет в Москве 11 декабря
Ряд подписанных технических документов, планы встретиться в Москве 11 декабря и четкое общее понимание: спорные вопросы, как тот же общий рынок нефти и газа, нужно решать, не закрываясь по национальным квартирам. Судя по улыбкам в кулуарах, этого Межправсовет точно смог достичь.