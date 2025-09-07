3.70 BYN
МИД Беларуси подтвердил гибель белорусского туриста в Кабардино-Балкарии
В МИД Беларуси подтвердили гибель туриста из Беларуси в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на в пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.
"Министерство иностранных дел с глубоким сожалением подтверждает информацию о гибели гражданина Республики Беларусь в Кабардино-Балкарской Республике (Российская Федерация)", - говорится в сообщении.
По данным российских спасательных служб, гражданин совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты порядка 30 м и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Тело 26-летнего туриста сняли с высоты в районе водопада Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов
Отделение посольства Республики Беларусь в Краснодаре оказывает семье всю необходимую помощь и находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами.
Министерство иностранных дел настоятельно напоминает гражданам о необходимости заблаговременно регистрировать маршруты восхождений и прогулок в горной местности, а также совершать их в сопровождении профессиональных гидов и инструкторов с соответствующим снаряжением.
МИД Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.