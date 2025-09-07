На Эльбрусе обнаружили тело исчезнувшего белорусского туриста

Тело туриста из Беларуси, который исчез на Эльбрусе, обнаружено на высоте 2,8 тыс. м. Об этом информирует sputnik.by со ссылкой на МЧС Кабардино-Балкарии.

Спасательные работы завершились 7 сентября в 09:10 по московскому времени (совпадает с минским).

Тело 26-летнего туриста сняли с высоты в районе водопада Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

"На работы привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента "Лидер", - сообщили в ведомстве.

Также в поисках был задействован вертолет Ми-8 МЧС.

Незарегистрированный турист из Беларуси перестал выходить на связь с 3 сентября. Сообщалось, что он планировал подняться на гору Терсколак (высота 3,8 тыс. м) в юго-восточном отроге Эльбруса.