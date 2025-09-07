3.70 BYN
На Эльбрусе обнаружили тело исчезнувшего белорусского туриста
Тело туриста из Беларуси, который исчез на Эльбрусе, обнаружено на высоте 2,8 тыс. м. Об этом информирует sputnik.by со ссылкой на МЧС Кабардино-Балкарии.
Спасательные работы завершились 7 сентября в 09:10 по московскому времени (совпадает с минским).
Тело 26-летнего туриста сняли с высоты в районе водопада Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
"На работы привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента "Лидер", - сообщили в ведомстве.
Также в поисках был задействован вертолет Ми-8 МЧС.
Незарегистрированный турист из Беларуси перестал выходить на связь с 3 сентября. Сообщалось, что он планировал подняться на гору Терсколак (высота 3,8 тыс. м) в юго-восточном отроге Эльбруса.
В МИД Беларуси Sputnik сообщали, что держат на контроле ситуацию с пропавшим туристом.