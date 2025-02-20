Минск - Кампала: стартовал официальный визит делегации правительства в Уганду

У Беларуси и Уганды есть большой потенциал для развития экономического сотрудничества. 20 февраля стартовал официальный визит премьер-министра Беларуси в эту страну. Борт делегации правительства недавно приземлился в аэропорту Кампалы. Там работает и съемочная группа "Первого информационного".

В международном аэропорту Энтеббе с ротой почетного караула встретили делегацию белорусского правительства в Уганде. 6 тыс. км по прямой из Минска и 12 часов полета. Это Восточная Африка. Кстати, с Беларусью находится в одном часовом поясе. Так что временная адаптация точно не понадобится. Разве что температурная. Сейчас здесь вечером плюс 25. Днем, конечно, жарче. Но, как известно, плюс и минус, всегда дают плюс. И мы настроены на рост не только товарооборота, но и на совместные проекты. Об этом говорил Роман Головченко еще в Минске на совещании, где обсуждалась приоритеты сотрудничества с этой африканской страной накануне визита. Уганда для нас республика дружественная и интересна как быстроразвивающийся рынок. Нам есть что предложить - от продуктов питания до технологий.

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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Уганда сталкивается с типичными проблемами для африканских стран. Быстро растет население, которое нужно кормить, лечить, обучать. Недостаточно используются земельные ресурсы страны, требуется интенсивная механизация сельского хозяйства, индустриализация экономики, добыча и очистка водных ресурсов, переработка отходов. Другими словами, все, что мы хорошо умеем делать, и есть примеры кооперации с иностранными государствами".

Белорусы приходят в Африку не как колонизаторы

В составе нашей делегации представители министерств промышленности, сельского хозяйства, связи и информатизации и Банка развития. Да, мы готовы предложить и финансовые инструменты поддержки экспорта. Ведь рынок потребления огромный. 45 млн человек. Граничит Уганда с Кенией, Южным Суданом, Республикой Конго, Руандой и Танзанией. Это внутриконтинентальная страна. И в Африке у нее второе место по площади после Эфиопии. И это еще одно подтверждение, что рынок большой. И его нужно открывать нашим производителям. Основные переговоры стартуют завтра, 21 февраля, с утра. А сегодня короткая встреча в аэропорту двух премьеров Беларуси и Уганды. "Для меня большая честь ступить на гостеприимную землю жемчужины Африки", - сказал Роман Головченко. Именно так здесь называют Уганду.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Прошло 25 лет с того времени, как президент Уганды посещал Беларусь. У нас говорят, лучше поздно, чем никогда. Мы надеемся, что наш визит по приглашению правительства, президента страны принесет результат. Спасибо за приглашение. Мы настроены на серьезную работу. Завтра у нас будет время поговорить с Вами, обсудить, как правительства двух стран могут содействовать развитию и укреплению наших отношений".

Робина Наббанджа, премьер-министр Уганды:

"Большое спасибо. Я знаю, что Беларусь развита в разных сферах. Главная сфера развития Уганды - это сельское хозяйство, а также научное развитие и технологии, безусловно, сфера ВПК и безопасности".

Беларусь открывает в Уганде офис почетного консула

О том, что мы пришли на рынок Уганды работать надолго, говорит и еще один факт. 21 февраля здесь открывается офис почетного консула Беларуси. Обо всем обязательно расскажем на "Первом информационном". Первая встреча утром с президентом Уганды. Будем подписывать и много совместных документов.