Президент открыл XXXIV Международный фестиваль "Славянский базар"

В век глобальных перемен обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру и традиции. Слова нашего Президента на открытии "Славянского базара в Витебске".

Сегодня фестиваль стал больше чем традиция. Это национальный код города на Двине и бренд страны. Очень много гостей из различных стран хотят разделить с нами этот праздник, прочувствовать белорусское единство. А Витебск встречает очень радушно. Виза для приезжих вообще не нужна.

Вот так без границ приглашаем на наш праздник, где мировые звезды, аутентичные белорусские традиции, базары, на которых можно приобрести все для души. Тот, кто хоть раз побывал в Витебске, обязательно будет возвращаться сюда снова и снова.

На открытие фестиваля всегда приезжает знаменитый земляк Александр Лукашенко. Глава государства очень открыто говорил о единстве, сохранении традиций и что стоит за политикой в искусстве.

Родина Шагала. Славянский Витебск встречает гостей. Здесь все по-настоящему. Так говорят о знаменитом славянском приеме. И это чувствуется сразу - тебе здесь очень рады.

Пока в других областях бушевала стихия, на севере страны погода как под заказ. Многие специально берут в это время отпуска "под Славянку". И тот, кто бывает здесь каждый год, видит, как меняется от приезда к приезду сам Витебск. Уникальная природа, архитектура, театры, мастер-классы, шедевры белорусской кухни. Все есть, чтобы в первую очередь отдохнуть душой.

"Славянский базар" – фестиваль, у которого есть душа. Сюда, в Витебск, из года в год приезжают за настоящим праздником, чтобы прочувствовать настоящее белорусское гостеприимство и радушие, отдохнуть с песней и, конечно, приобрести что-то аутентичное на память в "городе мастеров".

Просто зайти и по-быстрому что-то купить - здесь так не принято. Мастера обязательно расскажут историю изделия. Вы услышите белорусские легенды про кукол-оберегов и сможете своими руками сделать что-то, что будет очень долго напоминать о гостеприимном Витебске.

Вазы, менажницы и разделочные доски из натурального дерева. Это просто шедевры. Среди хозяек покупки № 1.

Традиции соломоплетения, резьбы по дереву, вышивки передаются из поколения в поколения. Здесь, в Витебске, в "городе мастеров" можно встретить целые семейные династии. И просто гордость берет, что у нас есть такие талантливые люди. Мы свою культуру и традиции не просто сохранили, очень их бережем.

Многие из приезжих здесь как свои. Выучили язык, ознакомились с культурой. Кто-то приезжает на учебу, работу и остается насовсем. Для них Витебск уже как родной.

На открытие "Славянского базара" всегда не достать билеты, их раскупают за несколько месяцев и это сразу sold out. Любимые артисты, атмосфера праздника и всегда по традиции приезжает наш Президент. Знаменитого земляка, родом из Копыси, здесь очень ждут.

Последнюю неделю наш Президент все время в командировках, но удалось побывать и на родине. Глава государства присутствовал на празднике в Александрии. Там Александр Лукашенко просто отдыхает душой. Теперь "Славянский базар".

Александр Лукашенко уже говорил, что такие праздники нам нужны, чтобы вспомнить об истоках, во времена вечной гонки просто сделать паузу и насладиться ценностью момента. Под мирным небом, теплым летним вечером далеко не у всех есть такая возможность - слушать песни и гулять по любимому городу.

"Самое главное - вот уже более 30 лет наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы живем в век глобальнейших перемен. Возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. Это самая большая проблема. Но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Сохранить всем странам и народам", - заявил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, в этом суть многообразия и отсюда делается политика. "Это вы - талантливые люди - находитесь у истоков любой экономики и политических событий. В этом суть созидания, путь к справедливому, безопасному будущему для всех нас", - обратил внимание Президент.

"В этом суть всей нашей политики. Говорят, "Славянский базар" вне политики. Нет. Это самая главная политика. Это истоки той политики, которую мы, главы государств (не только славянских, как мы уже видим, народов), будем реализовывать. Отсюда все начинается. Поэтому это большая политика. Без ксенофобии, без всяких предрассудков. Честно и открыто", - заявил белорусский лидер.

Каждый год глава государства вручает специальную награду "Через искусство к миру и взаимопониманию". На Аллее звезд Летнего амфитеатра у артиста появляется именная звезда. На этот раз обладатель - большой друг Беларуси, талантливейший музыкант Юрий Антонов.

Его песни связывают ни одно поколение. Всегда с душой о таком родном и понятном. А если от печали до радости, то рукою подать.

В свое время было много кривотолков о политике в искусстве. И витебский фестиваль называли так называемым инструментом, спекулируя на теме Украины. Но наша сцена всегда открыта для артистов, которые к нам с добром и миром. И сколько звезд год от года выступает здесь, в Летнем амфитеатре, демонстрирует, что единомышленников у нас очень много. "Славянский базар" объединяет - и это главное.

"Я это к чему говорю: держите свою голову в своих собственных руках. Сейчас идет борьба за умы и головы наших людей. Как только кто-то захватит вашу голову, с нами будет все решено. Никакие беспилотники, никакие ракеты, никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове, как у тех людей 80 лет назад, была победа. Если мы будем преданными, если мы будем дружить со своей головой, как в народе говорят, если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы! Особенно своих детей. И здоровья вам! Все остальное купим", - заявил Александр Лукашенко.

А Гран-при детского музыкального конкурса глава государства вручил белоруске Амалии Сухан. Она покорила жюри и зрителей своей энергетикой, исполняя саундтрек из мультфильма "Король Лев". А какой эмоциональной была ее "Песня о далекой Родине".

На сцене любимые артисты, любимые композиции. Все, что надо для хорошего настроения. Этот вечер определенно удался.

Но даже если не хватило билета на открытие, вокруг амфитеатра тоже все прекрасно слышно и видно. Говорит, показывает и поет Витебск до самого рассвета.