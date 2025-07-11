Самые яркие события фестивального дня на "Славянском базаре"

"Славянский базар" продолжает объединять в Витебске артистов, художников, мастеров уличного искусства. Праздничный ритм сегодня задавали проекты Дней молодежи и Дней Союзного государства. А участники детского музыкального конкурса передали эстафету исполнителям эстрадной песни. Уже 12 июля 14 голосов прозвучат в Летнем амфитеатре.

11 июля на "Славянском базаре в Витебске" стартовали Дни молодежи. А это значит, что с утра и до вечера главные локации форума - в распоряжении амбициозных и талантливых. Интерактивные площадки, творческие проекты, сегодня главный вопрос участников - как все успеть?

"Марш победителей" по улицам фестивального Витебска. И прежде чем проявить себя на локациях форума, цветы к мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. И такое искреннее "спасибо за победу".

Все возможно, если ты на "Славянском базаре". Руслан Алехно нашел время в плотном фестивальном графике и приехал поздравить молодоженов - Дарью и Даниила. А подарок, конечно, музыкальный.

С праздника казачьей культуры и традиций стартовали в Витебске Дни Союзного государства. Открытая городская локация в распоряжении тех, кто привык петь от всей души.

Аншлаг в Летнем амфитеатре. На главной фестивальной площадке - Национальный Президентский оркестр Беларуси и Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России. Гала-концерт "Это наша победа" - прямо в сердце фестивального зрителя.

Их голоса покорили зрителей и международное жюри. На "Славянском базаре в Витебске" подвели итоги международного детского музыкального конкурса. Первым стал исполнитель из Казахстана. Удостоен вокалист и специальной премии имени Игоря Лученка. Вторую премию разделили Мальта и Россия. А третью международное жюри присудило исполнителям из Молдовы и Болгарии. Также на сцене КЗ "Витебск" вручили специальные призы.

Покорить жюри во главе с Таисией Повалий с первых нот была возможность 11 июля и у участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Во время жеребьевки вокалистам предложили исполнить композицию, которая ближе познакомит фестиваль с их родными странами. Но были и эксперименты.

Случилась и магия цифр. Не все участники узнали номера, под которыми выйдут на сцену Летнего амфитеатра. Чтобы программа была максимально яркой, дирекция фестиваля взяла на себя право определить порядок выступлений некоторых исполнителей. Во второй конкурсный день наша Валерия Бернатович споет под девятым номером. А вот чего ожидать 12 июля? Интрига.