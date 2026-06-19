Минск созвал постпредов СНГ из-за теракта против белорусов: виновные должны понести наказание

Беларусь призывает всю мировую общественность осудить украинскую террористическую атаку в отношении мирных белорусов и принять все меры для того, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Об этом журналистам заявил первый заместитель Генсекретаря СНГ Игорь Петришенко перед заседанием Совета постпредов стран СНГ по вопросу об атаке ВСУ в отношении мирных граждан Беларуси.

Экстренная встреча в Минске организована по инициативе белорусской стороны.

Перед началом заседания первый заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко и постпреды от Беларуси и России выступили перед журналистами. Заявления сделаны в формате брифинга.

Вопрос на повестке дня один: акт терроризма, совершенный ВСУ в отношении мирных граждан Беларуси под Брянском. Белорусские дети стали мишенью для террористических амбиций. Цель встречи постпредов СНГ - призвать мировую общественность осудить чудовищную атаку ВСУ и предотвратить подобные ситуации, а любые попытки их совершить - решительно пресекать. Минск – это столица мира, поэтому мы хотим, чтобы все вопросы, все претензии друг к другу решались исключительно мирным, переговорно-дипломатическим путем.

Игорь Петришенко, первый заместитель Генерального секретаря СНГ:

"Это только акт терроризма, фашизма, который совершен накануне 85-й годовщины начала самой страшной войны прошлого века, когда бомбы сыпались на наших детей, на наших взрослых, и весь Советский Союз страдал, и вот акты терроризма и та цель, которая была наверняка выбрана осознанно, не несла никакой военной угрозы и она не подлежала атаке. Поэтому это акт однозначно заранее спланированный, когда наши дети стали мишенью для каких-то непонятных террористических амбиций. Мы осуждаем подобные действия в отношении мирного населения, в отношении наших детей, нашего будущего".

Серьезное заявление также прозвучало от постпреда России при СНГ: Атака дрона на автобус под Брянском расценивается как покушение на Союзное государство. Это очередное военное преступление киевского режима, которое не должно остаться без реакции.

Игорь Назарук, Постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах СНГ:

"Мы рассматриваем атаку дрона как целенаправленную террористическую атаку для того, чтобы еще сильнее разжечь пламя в этой части и вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликт. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил о том, что мы не являемся стороной конфликта, что мы стараемся вовлечь противоборствующие стороны в процесс переговоров для того, чтобы решать вопросы не на поле битвы, а политико-дипломатическими путями".

Александр Лукашевич, Постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ в Минске:

"Как сказал Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации, после Старобельска наше терпение уже запредельно. И я надеюсь, что наши военные, включая и белорусских военных, найдут адекватный ответ на то, чтобы отреагировать на эту жуткую трагедию".

Речь идет, я могу это открыто сказать, о покушении на безопасность нашего Союзного государства - России и Беларуси. И здесь, конечно, все причастные к этому жуткому преступлению должны понести очень жесткий ответ в правовой плоскости.