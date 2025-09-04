Мост между Москвой и Киевом: 10 граждан России и Украины воссоединились со своими семьями в Беларуси

4 сентября Беларусь вновь выступила гуманитарным мостом между Москвой и Киевом, играя важную роль в процессе обмена и не только.

10 граждан России и Украины воссоединились со своими семьями на территории нашей страны. 5 человек отправились к своим родным в Россию, еще 5 встретятся с родственниками в Украине.

Прошло все в Гомельской области при содействии белорусской стороны и представителей Международного Комитета Красного Креста. Акцию провела уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Беларусь последовательно выступает в качестве площадки для гуманитарного диалога между Россией и Украиной.