"Мы не хотим оказаться периферией" - Кубат Рахимов о новом миропорядке

Исполнительный директор общественного фонда "Аппликата - Центр стратегических решений" Кубат Рахимов прокомментировал проблему разрыва коммуникаций между ключевыми мировыми игроками и объяснил природу текущего кризиса.

Отвечая на вопрос о практическом отсутствии диалога между ключевыми игроками, эксперт отметил: "Вот этот обрыв проводов, их обрезание было неожиданным".

При этом Кубат Рахимов подчеркнул, что до этого момента, несмотря на разность позиций, диалог сохранялся, параллельно набирала силу евразийская картина мира, которая "медленно, но верно входила в противоречие с западноцентричной моделью".

По его словам, произошла политизация научного и экспертного сообщества, что усугубило ситуацию. "Сейчас мы все работаем, чтобы этот диалог все-таки возобновился", - заявил Рахимов.

На вопрос, является ли кризис исключительно политико-экономическим или это конфликт цивилизаций, эксперт дал четкий ответ: "Именно политическая экономия предопределяет то, что мы сейчас наблюдаем".

Кубат Рахимов объяснил, что на накопленные региональные противоречия наложился переход к новому технологическому укладу, который всегда сопровождается кризисом. "Борьба за лидерство, технологическое лидерство, достаточно быстрый, уверенный шаг Китая вызывает поляризацию", - констатировал он.

Эксперт раскритиковал подход США и ЕС, назвав его неконструктивным. Соперничество с Китаем, по его мнению, привело к ситуации, где "вольно-невольно все остальные должны определиться, к какому полюсу тянуться".