Обеспечение верховенства права обсуждают в Минске на III Международной конференции Суда ЕАЭС

"Право никогда не бывает на 100 % совершенным. Всегда в процессе применения возникают вопросы, которые могут касаться неопределенности, двусмысленности, нестыковок и недопониманий. В этом нет никакой драмы. Она возникает только в том случае, если отсутствует обратная связь между законодателем и правоприменителем. Смысл конференции заключается в том, чтобы через такую обратную связь посмотреть, какие вопросы возникают и как они могут быть решены".