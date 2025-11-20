3.67 BYN
Обеспечение верховенства права обсуждают в Минске на III Международной конференции Суда ЕАЭС
Минск - площадка III Международной конференции Суда Евразийского экономического союза. Ключевой темой является верховенство права на пространстве ЕАЭС.
В 2025 году исполняется 10 лет работе Суда, который разрешает споры и формирует правовую позицию.
Алексей Дронов, председатель Суда Евразийского экономического союза:
"Право никогда не бывает на 100 % совершенным. Всегда в процессе применения возникают вопросы, которые могут касаться неопределенности, двусмысленности, нестыковок и недопониманий. В этом нет никакой драмы. Она возникает только в том случае, если отсутствует обратная связь между законодателем и правоприменителем. Смысл конференции заключается в том, чтобы через такую обратную связь посмотреть, какие вопросы возникают и как они могут быть решены".
Конференция в Минске собрала более 200 участников из Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Кубы и Монголии.