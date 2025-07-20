Переговоры, встречи и обмен опытом. Делегация Ирана с визитом в Беларуси

По приглашению Палаты представителей иранская парламентская делегация во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Алиасгаром Багерзаде посетит Беларусь с визитом в период с 20 по 24 июля.

Основной целью визита станет укрепление двусторонних отношений. Стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества, в частности межпарламентского, в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также поделятся опытом законотворчества и рассмотрят актуальные мировые проблемы. Центральным событием станет совместное заседание рабочих групп парламентов Беларуси и Ирана.