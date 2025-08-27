Песков: Россия негативно относится к размещению войск НАТО в Украине

Россия негативно относится к возможному размещению европейских военных на территории Украины в качестве гаранта безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

"Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО. Продвижение военной инфраструктуры НАТО стало одной из первопричин специальной военной операции. Россия в самом начале не поддерживала размещение войск НАТО на территории Украины и негативно относится к этому сейчас", - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель президента России также прокомментировал переговорный трек между Москвой и Киевом. Он сообщил, что руководители переговорных групп находятся в контакте. Точных сроков в Кремле пока не называют, но работа, по словам Пескова, должна продолжаться, потому что любые контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены.