Песков: Россия негативно относится к размещению войск НАТО в Украине
Россия негативно относится к возможному размещению европейских военных на территории Украины в качестве гаранта безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
"Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО. Продвижение военной инфраструктуры НАТО стало одной из первопричин специальной военной операции. Россия в самом начале не поддерживала размещение войск НАТО на территории Украины и негативно относится к этому сейчас", - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель президента России также прокомментировал переговорный трек между Москвой и Киевом. Он сообщил, что руководители переговорных групп находятся в контакте. Точных сроков в Кремле пока не называют, но работа, по словам Пескова, должна продолжаться, потому что любые контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены.
Дипломат также сообщил о сохранении настроя России на урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем, но для этого, по его словам, нужна взаимность со стороны Украины. В Кремле также надеются на продолжение посреднических усилий со стороны президента США Дональда Трампа.