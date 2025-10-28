Политолог Пономарева: Беларусь стала ключевой площадкой для урегулирования кризисов

В рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности профессор МГИМО, политолог и специалист по цветным революциям Елена Пономарева поделилась своим взглядом на уникальность белорусской площадки и обозначила один из самых актуальных вызовов современности - цифровую безопасность. Эксперт высоко оценила роль Беларуси как миротворца и организатора международного диалога по безопасности.

Отвечая на вопрос о роли Беларуси в урегулировании региональных кризисов, Елена Пономарева подчеркнула, что это не разовая инициатива, а многолетняя традиция.

"Беларусь не только занимается вопросами мирного урегулирования в рамках этой площадки. Опыт Беларуси уже хорошо известен во всем мире. На протяжении нескольких десятков лет процессы идут, и Беларусь включается в разрешение тех или иных конфликтов", - отметила политолог.

профессор МГИМО, политолог и специалист по цветным революциям Елена Пономарева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94013b80-0a43-427d-bad0-a7bdb824b9c9/conversions/132752f6-419a-4ef7-a2db-a63e8c860035-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94013b80-0a43-427d-bad0-a7bdb824b9c9/conversions/132752f6-419a-4ef7-a2db-a63e8c860035-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94013b80-0a43-427d-bad0-a7bdb824b9c9/conversions/132752f6-419a-4ef7-a2db-a63e8c860035-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94013b80-0a43-427d-bad0-a7bdb824b9c9/conversions/132752f6-419a-4ef7-a2db-a63e8c860035-xl-___webp_1920.webp 1920w

По ее словам, не случайно именно Минск стал эффективной площадкой по евразийской безопасности. В условиях, когда в мире происходит около 21 конфликта, представители проблемных регионов находят здесь возможность для диалога.

Эксперт выделила важность не только публичных сессий, но и сложных переговоров в кулуарах, один на один, где рождаются конкретные форматы и модели урегулирования. В качестве примера она привела прошедшую накануне узкоэкспертную конференцию под эгидой Белорусского института стратегических исследований (БИСИ), где в научной среде обсуждались модели будущего мироустройства.

Также Елена Пономарева выразила свое мнение касательно цифровой безопасности. На вопрос о недавнем случае в Ирландии, где дипфейк едва не обрушил рейтинг политика, эксперт ответила, что эта угроза крайне актуальна.

"Дипфейки связаны ведь не только с деятельностью публичных политиков, но они затрагивают практически любого человека", - заявила политолог.

Она привела в пример российский сериал "Варшава’21 ", наглядно демонстрирующий, как поддельное видео может привести к колоссальным последствиям в межгосударственных отношениях.

Политолог напомнила, что современный мир живет в условиях гибридной войны, которая ведется не только на полях сражений, но и в экономике, и в информационном пространстве.