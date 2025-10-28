Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Политолог Пономарева: Беларусь стала ключевой площадкой для урегулирования кризисов

В рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности профессор МГИМО, политолог и специалист по цветным революциям Елена Пономарева поделилась своим взглядом на уникальность белорусской площадки и обозначила один из самых актуальных вызовов современности - цифровую безопасность. Эксперт высоко оценила роль Беларуси как миротворца и организатора международного диалога по безопасности.

Отвечая на вопрос о роли Беларуси в урегулировании региональных кризисов, Елена Пономарева подчеркнула, что это не разовая инициатива, а многолетняя традиция.

"Беларусь не только занимается вопросами мирного урегулирования в рамках этой площадки. Опыт Беларуси уже хорошо известен во всем мире. На протяжении нескольких десятков лет процессы идут, и Беларусь включается в разрешение тех или иных конфликтов", - отметила политолог.

профессор МГИМО, политолог и специалист по цветным революциям Елена Пономарева

По ее словам, не случайно именно Минск стал эффективной площадкой по евразийской безопасности. В условиях, когда в мире происходит около 21 конфликта, представители проблемных регионов находят здесь возможность для диалога.

Эксперт выделила важность не только публичных сессий, но и сложных переговоров в кулуарах, один на один, где рождаются конкретные форматы и модели урегулирования. В качестве примера она привела прошедшую накануне узкоэкспертную конференцию под эгидой Белорусского института стратегических исследований (БИСИ), где в научной среде обсуждались модели будущего мироустройства.

Также Елена Пономарева выразила свое мнение касательно цифровой безопасности. На вопрос о недавнем случае в Ирландии, где дипфейк едва не обрушил рейтинг политика, эксперт ответила, что эта угроза крайне актуальна.

"Дипфейки связаны ведь не только с деятельностью публичных политиков, но они затрагивают практически любого человека", - заявила политолог.

Она привела в пример российский сериал "Варшава’21 ", наглядно демонстрирующий, как поддельное видео может привести к колоссальным последствиям в межгосударственных отношениях.

Политолог напомнила, что современный мир живет в условиях гибридной войны, которая ведется не только на полях сражений, но и в экономике, и в информационном пространстве.

"Иногда результаты борьбы, столкновения интересов в информационном пространстве через сеть Интернет могут быть более серьезными и плачевными, чем, например, на открытой земле", - резюмировала Елена Пономарева.

