Польский диссидент Шмидт: Минск стал своеобразным центром безопасности

На Минской международной конференции по безопасности представлены экспертные мнения со всех континентов. Цель велика и благородна - налаживание диалога между Востоком и Западом, Севером и Югом. Необходимость этого - знак нашего времени. И Минск - одна из ключевых площадок.

Саид Хатибзаде, замминистра иностранных дел и руководитель Центра политических и международных исследований МИД Ирана:

"Я думаю, что III Минская конференция как раз лучшее проявление роли Беларуси в евразийском аппарате безопасности и самом обустройстве безопасности. Она показывает, в какой степени Беларуси удалось привлечь людей столь высокого уровня, чтобы говорить о будущем порядке этого региона. Это отличная площадка, хорошо задействованная, хорошо известная на международном уровне, и мы очень рады, что Беларусь смогла предоставить такую возможность".

Саид Хатибзаде, замминистра иностранных дел и руководитель Центра политических и международных исследований МИД Ирана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7895153-3071-41bd-ad2c-14db3e74c4c7/conversions/d5dbba5e-6932-445a-8826-9acf1a01caef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7895153-3071-41bd-ad2c-14db3e74c4c7/conversions/d5dbba5e-6932-445a-8826-9acf1a01caef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7895153-3071-41bd-ad2c-14db3e74c4c7/conversions/d5dbba5e-6932-445a-8826-9acf1a01caef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7895153-3071-41bd-ad2c-14db3e74c4c7/conversions/d5dbba5e-6932-445a-8826-9acf1a01caef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

"Теперь Минск стал своеобразным центром безопасности для разговоров о безопасности. Нужно сотрудничать, тогда прибыль будет для многих стран. Очень важно обсудить все проблемы, которые касаются мировой системы и баланса сил в мире".

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5002fa51-a222-48e9-9f40-0bde42867162/conversions/8fed4e17-f968-4290-852f-f786c3bfa6b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5002fa51-a222-48e9-9f40-0bde42867162/conversions/8fed4e17-f968-4290-852f-f786c3bfa6b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5002fa51-a222-48e9-9f40-0bde42867162/conversions/8fed4e17-f968-4290-852f-f786c3bfa6b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5002fa51-a222-48e9-9f40-0bde42867162/conversions/8fed4e17-f968-4290-852f-f786c3bfa6b9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Это хорошая основа для аналитических центров и представителей внешнеполитических ведомств понять концепцию Республики Беларусь с точки зрения выстраивания многополярности и многообразия в XXI веке. Как только это будет выработано, как только наши подходы будут донесены до внешних акторов, они смогут понять подходы и их разделять в будущем. Главное, чтобы эти подходы вырабатывались не на основе простого большинства, но на основе консенсусного решения, потому что только диалог может привнести будущее в систему международных отношений".