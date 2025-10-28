3.70 BYN
Польский диссидент Шмидт: Минск стал своеобразным центром безопасности
На Минской международной конференции по безопасности представлены экспертные мнения со всех континентов. Цель велика и благородна - налаживание диалога между Востоком и Западом, Севером и Югом. Необходимость этого - знак нашего времени. И Минск - одна из ключевых площадок.
Саид Хатибзаде, замминистра иностранных дел и руководитель Центра политических и международных исследований МИД Ирана:
"Я думаю, что III Минская конференция как раз лучшее проявление роли Беларуси в евразийском аппарате безопасности и самом обустройстве безопасности. Она показывает, в какой степени Беларуси удалось привлечь людей столь высокого уровня, чтобы говорить о будущем порядке этого региона. Это отличная площадка, хорошо задействованная, хорошо известная на международном уровне, и мы очень рады, что Беларусь смогла предоставить такую возможность".
Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:
"Теперь Минск стал своеобразным центром безопасности для разговоров о безопасности. Нужно сотрудничать, тогда прибыль будет для многих стран. Очень важно обсудить все проблемы, которые касаются мировой системы и баланса сил в мире".
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
"Это хорошая основа для аналитических центров и представителей внешнеполитических ведомств понять концепцию Республики Беларусь с точки зрения выстраивания многополярности и многообразия в XXI веке. Как только это будет выработано, как только наши подходы будут донесены до внешних акторов, они смогут понять подходы и их разделять в будущем. Главное, чтобы эти подходы вырабатывались не на основе простого большинства, но на основе консенсусного решения, потому что только диалог может привнести будущее в систему международных отношений".