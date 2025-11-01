Прикрываясь темой беженцев, от которых Польша и Прибалтика якобы защищают Европу, Варшава построила забор на границе с Беларусью. Польский политолог Томаш Грыгуч в "Актуальном интервью" шутливо заявил, что эта конструкция на самом деле предназначена для того, чтобы помешать полякам в будущем сбежать в Беларусь.

Забор, который Польша построила на границе с Беларусью, стоил 2 млрд злотых, обозначил политолог: "2 млрд злотых из карманов польских налогоплательщиков".

Поляки и польское общество несут расходы на военную эскалацию, страдают от высокой инфляции, бедности, высокой стоимости жизни, высоких цен на электроэнергию, газ и бензин. Это связано с действиями польского правительства, обеспечивающего американские интересы в регионе".

Мы смеемся над тем, что забор на самом деле предназначен для того, чтобы помешать нам, свободным полякам, в будущем сбежать в Беларусь. Томаш Грыгуч

"Запад давно загибается на наших глазах. Запад - не созидательный центр, не носитель цивилизации. Только антикультура и антицивилизация, - подчеркнул он. - Польша и Литва предпринимают эскалационные, агрессивные шаги в отношении Беларуси. Это носит военный характер, включая строительство забора, стоимость которого составляет 2 млрд злотых, а его содержание обходится в 200 млн злотых ежегодно".

Строительство сети укреплений и сосредоточение войск на границе с Беларусью и Калининградской областью, по его мнению, имеет полное право беспокоить и тревожить как Москву, так и Минск. "Сосед с добрыми намерениями так не поступает, - заметил Томаш Грыгуч. - У Варшавы нет добрых намерений в отношении Беларуси. И это беспокоит не только белорусов, но и самих поляков. Поляки устали от высокой инфляции. Поляки устали от высокой стоимости жизни. И вдруг поляки забеспокоились: боже мой, нам, возможно, придется начать войну. Это вызывает беспокойство у поляков".

Эксперт уверен, что действия Вильнюса и Варшавы совершенно не соответствуют интересам как Литвы, так и Польши, потому что это наносит ущерб их экономическим интересам. "Польша и Беларусь должны процветать и получать выгоду от выгодного геополитического положения друг друга. В конце концов, главный маршрут из Китая пролегает через Беларусь и Польшу", - добавил он.

Томаш Грыгуч:

"Господин Сикорский - этот человек когда-нибудь сядет в тюрьму за то, что он делает. Недавно он с Туском закрыл польско-белорусскую границу. Зачем этот клоун это сделал? Потому что несколько дней спустя министр иностранных дел Китая приехал в Польшу.

То, что Польша сделала, закрыв границу с Беларусью, не было шагом против Беларуси. Это тоже, но не в первую очередь. Это был недружественный жест в сторону Китая".

Он напомнил: "Туск сказал, что границу откроют, если будут освобождены так называемые политические заключенные. Через несколько дней он все равно открыл границу. И зачем он это сделал? Потому что ему позвонили из Вашингтона и Берлина и сказали: "Хватит этого цирка. Ребята, открывайте границу".