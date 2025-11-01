Польша относится к лидерам в списке, кто тратит наибольший процент ВВП на оборону. Польский политолог Томаш Грыгуч в "Актуальном интервью" рассказал, как к этому относятся польские налогоплательщики.

Как отметил политолог, некоторые глупцы, накормленные антироссийской пропагандой, считают это хорошим вложением денег, ведь это еще укрепляет польско-американскую дружбу. "Но другая часть поляков, осознающая угрозу и серьезность ситуации, этим недовольна. Почему мы должны платить 5 % ВВП из собственных денег на защиту американских интересов? Почему мы должны платить 600 млн долларов ежегодно за Starlink для бандеровцев? Зачем нам содержать бандеровцев? Зачем нам держать бандеровцев на нашей территории на наши собственные деньги? Почему мы даем им гражданство? Почему мы позволяем им жить за наш счет? Почему мы помогаем этим киевским бандитам, этим киевским гангстерам, этим геноцидным убийцам из Киева, которые по американскому приказу уничтожили почти целую страну?" - в недоумении спрашивает он.

Томаш Грыгуч:

"Зеленский и Ермак - геноцидные бандиты, руки которых в крови. Что осталось от Украины? Нет ни государства, ни нации. Большинство украинцев бежали. Разбросанные по всему миру они живут хорошо и мирно. Украинцы находчивые. Они научились эксплуатировать польских, шведских, американских и ирландских налогоплательщиков".

Он обратил внимание на то, что в Польше украинцы богатые, обеспеченные люди: "Предприниматели, миллионеры, открывают компании и рестораны в Польше. Они живут хорошо. Поляки тоже это видят, и они этому совсем не рады. Растет разочарование в отношении украинцев, и это правильно. Мы не забыли Волынь. Украинцы нам не друзья. Пропаганда говорит нам, что мы должны помогать украинцам, но мы помним кошмар прошлого, так же, как и вы. Поляки не забыли Волынь, и мы помним, что украинцы нам не друзья".

Он также добавил, что сами украинцы в Польше совсем не любят поляков. "Вы могли бы спросить меня, благодарны ли украинцы за помощь, которую оказывают поляки? Нет, им все равно. "Конечно, среди этой массы есть украинцы, возможно, готовые много работать. Они приехали, работают, им плевать на политику. Хорошо, я понимаю, но как поляк я не хочу их на своей территории", - обозначил эксперт.

"Среди вас (белорусов - прим. ред.) есть демократы, которые хотели бы, чтобы Беларусь была похожа на Европейский союз. Я призываю вас посмотреть на пример Польши. У нас демократия с 1989 года. Что осталось от нашей собственности после 35 лет этой так называемой демократии? Кто мы на своей собственной территории? Я отвечу вам здесь: рабы и нищие. У нас нет своей промышленности. У нас нет своих заводов. У нас нет своей собственности. Все, что можно было украсть и уничтожить, было украдено", - заметил Томаш Грыгуч.