Посол Беларуси вручил верительные грамоты лидеру Израиля

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич вручил верительные грамоты Президенту Израиля Ицхаку Герцогу. Об этом сообщает БЕЛТА.

После завершения церемонии состоялась встреча в узком составе, во время которой был затронут широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. Глава белорусской дипломатической миссии подчеркнул глубину исторических и духовных связей между Беларусью и Израилем, напомнив о белорусском происхождении ряда выдающихся деятелей еврейской истории и Государства Израиль.

"Отдельное внимание было уделено многолетнему диалогу культур, а также традициям взаимного уважения и взаимопонимания, в духе которых жили и продолжают жить оба народа. Стороны обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития политического диалога, расширения торгово-экономических связей и углубления гуманитарного сотрудничества", - рассказали в пресс-службе МИД.