Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Посольство Беларуси посоветовало белорусам, находящимся в Непале, избегать мест проведения протестов

Посольство Беларуси посоветовало белорусам, находящимся в Непале, избегать мест проведения протестов

В посольстве Беларуси дали рекомендации белорусам, которые находятся в Непале, в связи с вспыхнувшими там беспорядками. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского МИД.

"В связи с массовыми беспорядками в Непале посольство Республики Беларусь в Индии и Непале по совместительству рекомендует белорусским гражданам, находящимся в Непале, следовать указаниям местных властей, в том числе в рамках объявленного комендантского часа", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Кроме того, рекомендуется посещать столицу Катманду только в случае крайней необходимости и избегать мест проведения акций протеста.

посольство БеларусиНепалбеспорядки