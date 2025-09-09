3.69 BYN
Посольство Беларуси посоветовало белорусам, находящимся в Непале, избегать мест проведения протестов
Автор:Редакция news.by
В посольстве Беларуси дали рекомендации белорусам, которые находятся в Непале, в связи с вспыхнувшими там беспорядками. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского МИД.
"В связи с массовыми беспорядками в Непале посольство Республики Беларусь в Индии и Непале по совместительству рекомендует белорусским гражданам, находящимся в Непале, следовать указаниям местных властей, в том числе в рамках объявленного комендантского часа", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
Кроме того, рекомендуется посещать столицу Катманду только в случае крайней необходимости и избегать мест проведения акций протеста.