Правительство Литвы 19 ноября обсудит досрочное открытие границы с Беларусью
19 ноября правительство Литвы обсудит открытие двух КПП на границе с Беларусью. Решающее значение при этом будут иметь результаты переговоров так называемого технического уровня между представителями погранслужб двух государств.
18 ноября состоялась встреча литовских и белорусских пограничников. На фоне растущего давления со стороны литовского бизнеса и перевозчиков Вильнюс склоняется к тому, чтобы открыть границу не 30 ноября, как было запланировано, а раньше. Комиссия по национальной безопасности уже рекомендовала правительству Литвы открыть границу с Беларусью 19 ноября.
Свое недовольство из-за срыва цепочки поставок высказывают Китай и государства Центральной Азии.
"Минсктранс" Беларуси объявил, что планирует с 21 ноября возобновить отправление автобусов в Вильнюс и Каунас.