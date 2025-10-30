Представитель Беларуси выступит на 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде

30 октября в Самарканде состоится официальная церемония открытия 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая будет проходить на протяжении двух недель.

Программа сессии включает более 150 мероприятий, среди которых свыше 20 инициатив, предложенных Узбекистаном. Беларусь выступит на конференции в субботу, 1 ноября.

За ходом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО следят более 500 представителей местных и зарубежных СМИ.

Самарканд, Узбекистан

В первый день Генеральной конференции ЮНЕСКО решили организационные вопросы. После приветственных выступлений избраны председатель и его заместитель, а также утверждена повестка. Будут рассматриваться вопросы образования, науки, цифровых преобразований, сохранения культурного наследия и борьба с изменением климата. Генеральную конференцию начали с минуты молчания. Так почтили память погибших от урагана "Мелисса", который обрушился на Карибы. Ямайка и Куба объявлены зоной бедствия. Тысячи эвакуированных, разрушенные дома, затопленные города - это самый мощный ураган за десятилетия.

Бернардин Ассьен, директор отдела служб внутреннего надзора и главный аудитор ЮНЕСКО:

"Я думаю, что это событие является еще одним напоминанием мировому сообществу о том, какую реальную угрозу всему миру несет изменение климата. Все в наших руках. Если говорить о других вызовах, как вы можете видеть, искусственный интеллект формирует мир. Поэтому важно, чтобы ЮНЕСКО и государства-члены способствовали тому, чтобы ИИ и нейротехнологии служили человечеству. Они не должны быть направлены против человечества, но их следует использовать мудро, чтобы они служили общей цели человечества".

Питер Нгуре, посол от Кении в ЮНЕСКО:

"Мы рады быть здесь, в Самарканде, и у нас есть множество инициатив, с которыми предстоит работать, особенно в сфере образования и океанологии, где мы активно участвуем. Мы также будем представлять свои разработки по вопросам, связанным с искусственным интеллектом. Кения является одним из лидеров в области искусственного интеллекта в Африке, и мы развиваем эту и другие новые технологии, такие как синхротронное излучение и нейротехнологии. Кроме того, мы также приехали поддержать африканскую группу, предложив различные позиции для руководства с этого года и до 2027 года".

Озвучили на повестке также принятие бюджета. И в этом вопросе у организации есть неопределенность - США выходят из ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года. Еще из актуального: 6 ноября утвердят нового генерального директора ЮНЕСКО.

Беларусь в организации с 1954 года. В октябре 1988 года наша страна присоединилась к Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия. 4 объекта, находящиеся на территории нашей страны, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: Беловежская пуща, Мирский и Несвижский замки, Дуга Струве.