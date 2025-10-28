"Прежние монополисты потеряли контроль" - аналитик Коротченко о конце западного доминирования

В рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и оценил роль Беларуси как моста между Востоком и Западом.

Отвечая на вопрос о кризисе западной модели миропорядка, эксперт категорично заявил: "Прежние монополисты мирового порядка потеряли возможности его контролировать".

По его словам, человечество находится на переломном моменте, и "здоровая часть человеческой цивилизации желает многополярного мира, в котором не будет санкций, экономических удавок и политических переворотов".

"Именно вот на этом переломном моменте мы сегодня присутствуем", - подчеркнул Игорь Коротченко, добавив, что у стран, не желающих "плясать под дудку западных гегемонистов", появилась перспектива выбрать свою судьбу.

Особую важность в этих условиях, по мнению аналитика, приобретает Минск как площадка для диалога. "Тем более важен Минск как та площадка, где Запад может разговаривать с Востоком. Во всяком случае, та здоровая часть западного общества, которая готова сюда приехать", - отметил он.

Игорь Коротченко высоко оценил политику Беларуси: "Беларусь видит себя мостом и предлагает нормальные сценарии взаимодействия". Он назвал белорусскую позицию "мудрой, спокойной, последовательной" и выразил уверенность, что в дальнейшем это "зачтется".

На вопрос о том, что противопоставить санкциям и изоляции со стороны Запада, эксперт ответил: "Во-первых, вести себя достойно. Не суетиться, не дергаться. Мы убеждены в своей правоте".

При этом он предупредил о военных приготовлениях Запада: "Озвученные планы, во всяком случае, радикальной частью европейских элит - это война в 2030 году". По словам военного аналитика, фронтменами этой подготовки выступают Франция, Великобритания, Германия, а также агрессивные Польша и Литва.