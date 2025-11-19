3.66 BYN
Рачков: Оман проявляет устойчивый интерес к белорусской фармацевтике и системе здравоохранения
Султанат Оман проявляет устойчивый интерес к системе здравоохранения и фармацевтической отрасли Беларуси. Также между странами запланированы технологические обмены и развитие совместных агропромышленных проектов для укрепления продовольственной безопасности.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Очень хорошие перспективы в сфере здравоохранения. Оман всегда интересовался системой здравоохранения Республики Беларусь, много специалистов приезжало для изучения нашей системы здравоохранения. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве и подготовке медицинских кадров. Широкие перспективы в сфере фармацевтики, эта отрасль хорошо развивается в Республике Беларусь, есть интерес у оманских бизнесменов к контактам по этой линии. Уже первые поставки продукции идут в Оман, идет сертификация нашей фармацевтической продукции, это очень важное направление. Конечно, продовольственная безопасность - эта тема всегда звучит в повестке двусторонних отношений. Республика Беларусь готова наращивать поставки продовольствия в Оман. Мы всегда готовы делиться своими технологиями, строить совместные предприятия, в том числе перерабатывающие".