Рачков: Оман проявляет устойчивый интерес к белорусской фармацевтике и системе здравоохранения

"Очень хорошие перспективы в сфере здравоохранения. Оман всегда интересовался системой здравоохранения Республики Беларусь, много специалистов приезжало для изучения нашей системы здравоохранения. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве и подготовке медицинских кадров. Широкие перспективы в сфере фармацевтики, эта отрасль хорошо развивается в Республике Беларусь, есть интерес у оманских бизнесменов к контактам по этой линии. Уже первые поставки продукции идут в Оман, идет сертификация нашей фармацевтической продукции, это очень важное направление. Конечно, продовольственная безопасность - эта тема всегда звучит в повестке двусторонних отношений. Республика Беларусь готова наращивать поставки продовольствия в Оман. Мы всегда готовы делиться своими технологиями, строить совместные предприятия, в том числе перерабатывающие".