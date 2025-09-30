3.64 BYN
Рачков: В Беларуси действуют группы дружбы с рядом парламентов африканских стран
30 сентября в Овальном зале Палаты представителей Африке был посвящен тематический семинар. А главные задачи белорусско-африканского диалога - выработать конкретные направления сотрудничества с акцентом на экономику.
В настоящее время Африканский континент выступает ареной жесткого геополитического противоборства сверхдержав. Особенно заметны неоколониальные подходы в политике Франции, Великобритании и США. Они стремятся навязать внешнее управление. Об этом заявил председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко. Наша страна в свою очередь предлагает проекты для взаимного развития.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"У нас действуют группы дружбы с рядом парламентов африканских стран. Мы являемся наблюдателями в Панафриканском парламенте. Мы уже ратифицировали 3 международных договора, которые относятся к работе на Африканском континенте. У нас в портфеле на эту сессию еще 3 законопроекта. И все они связаны прежде всего с развитием и поддержкой внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь в Африке".
Африка - вторая по численности населения часть света, где проживают более 1,5 млрд человек и расположено 54 государства. На территории континента сосредоточена почти треть общемировых запасов полезных ископаемых.