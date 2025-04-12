Республиканский субботник: сотрудники Нацбанка приводил в порядок парк и пляж Жодино

12 апреля сотрудники Нацбанка приводили в порядок жодинский парк и пляж. Это место отдыха горожан. А также у монумента-памятника почтили память погибших в годы войны. В год 80-летия Великой Победы особое внимание в Беларуси уделяют памятным местам.

Сыновья Анастасии Куприяновой отдали свои жизни, защищая Родину в годы Великой Отечественной. В образе этой женщины, воплощенном в бронзе и граните, боль всего белорусского народа. Погиб каждый третий. А сколько людей прошли через ужасы концлагерей, день и ночь работали в тылу, сражались в оккупации! Война не обошла стороной ни одну белорусскую семью. И сегодня, спустя 80 лет, мы не забыли.

Цветы от главы и сотрудников Нацбанка как преклонение перед подвигом всех матерей Беларуси. Монумент в Жодино был открыт летом 1975-го. Так горожане увековечили память Анастасии Фоминичны. Ее историю в этих краях знают от мала да велика. Роман Головченко, который родился и до 10 лет жил в Жодино, приходил сюда и с одноклассниками.

Зная историю своей малой родины и каждый ее уголок, лучше видишь, как она меняется.

Жодино - это БелАЗ. Но здесь появляется и много новых производств, строятся дома, детские площадки. А любого жителя тянет на природу, так что зон отдыха много не бывает.

Сотрудники Нацбанка во главе с Романом Головченко 12 апреля приложили частичку своего труда к благоустройству огромной территории. В погожий день работа спорилась. Очищали от старых деревьев парк, покрасили перила и скамейки там, где находится родник - недалеко от водохранилища Плиса. Приводили в порядок городской пляж. Туи отлично вписались в ландшафт и создают уютную атмосферу. Ухоженное место для отдыха - это дело общее.