Ругинене заявила, что Латвия и Эстония готовы вслед за Вильнюсом закрыть границу с Беларусью
Похоже, для премьер-министра Литвы Инги Ругинене кризис на границе является поистине личной войной. Она готова ради победы на все, включая демонстративную ложь.
Ругинене заявила, что в случае продолжения противостояния закрыть границы с Беларусью готовы также Латвия и Эстония. "От Латвии и Эстонии мы получили заверения в том, что если белорусский режим будет продолжать атаковать нас и ситуацию нормализовать не удастся, они готовы солидаризироваться и закрыть границу", - сказала Ругинене перед заседанием Сейма.
Проблема в том, что у Эстонии нет общей границы с Беларусью… Выходит, официальный Таллин вряд ли мог что-то подобное обещать.
При этом в грозных заявлениях Вильнюса все громче звучат нотки беспомощности. Та же Ругинене заявила сегодня, что для решения проблемы будут задействованы все дипломатические каналы. А глава литовского МИД Кястутис Будрис сообщил, что проблема контрабанды общая для двух наших стран. Тут есть о чем поговорить, и соответствующие службы скоро установят контакты. В общем, в Вильнюсе разум явно конфликтует с агрессивностью. И пока сложно сказать, кто победит.