Ругинене заявила, что Латвия и Эстония готовы вслед за Вильнюсом закрыть границу с Беларусью

Инга Ругинене news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a6300dc-7ef1-4f62-a3ba-1de706dab207/conversions/a91fb43e-1bb5-4fa4-a02e-1ff3c8f22ee6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a6300dc-7ef1-4f62-a3ba-1de706dab207/conversions/a91fb43e-1bb5-4fa4-a02e-1ff3c8f22ee6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a6300dc-7ef1-4f62-a3ba-1de706dab207/conversions/a91fb43e-1bb5-4fa4-a02e-1ff3c8f22ee6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a6300dc-7ef1-4f62-a3ba-1de706dab207/conversions/a91fb43e-1bb5-4fa4-a02e-1ff3c8f22ee6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Похоже, для премьер-министра Литвы Инги Ругинене кризис на границе является поистине личной войной. Она готова ради победы на все, включая демонстративную ложь.

Ругинене заявила, что в случае продолжения противостояния закрыть границы с Беларусью готовы также Латвия и Эстония. "От Латвии и Эстонии мы получили заверения в том, что если белорусский режим будет продолжать атаковать нас и ситуацию нормализовать не удастся, они готовы солидаризироваться и закрыть границу", - сказала Ругинене перед заседанием Сейма.

Проблема в том, что у Эстонии нет общей границы с Беларусью… Выходит, официальный Таллин вряд ли мог что-то подобное обещать.