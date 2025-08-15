Рыбаков рассказал, по чьей инициативе состоялся разговор Лукашенко и Трампа

Факт разговора Александра Лукашенко и Дональда Трампа, во-первых, подтверждает правильный курс внешней политики белорусского лидера, во-вторых, наглядно демонстрирует, что Союзное государство обеспечивает безопасность не только в Восточной Европе, но и глобальную безопасность.

В ходе переговоров обсуждалась наша двухсторонняя повестка, взаимоотношения Беларуси и Америки, что необходимо сделать для их развития. Была затронута региональная проблематика, включая Украину, события на Ближнем Востоке. Александр Лукашенко поблагодарил Дональда Трампа за приложенные усилия по нормализации ситуации, по поиску мирных решений на Кавказе.

"Обсуждалась ситуация в горячих точках, то, что вызывает озабоченность у всех. Лидеры пытались обсудить, что можно сделать, чтобы помочь нормализовать ситуацию там. Также говорили об отдельных аспектах предстоящих переговоров на Аляске", - рассказал Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.

Он также отметил, что разговор Лукашенко и Трампа был доброжелательным, честным и открытым. "Удивительно, есть ощущение того, что эти два человека говорили далеко не первый раз. Как будто они друг друга знают и понимают прекрасно", - отметил Постоянный представитель Беларуси в ООН.

Также президенты говорили и об освобождении заключенных. Трамп в первую очередь поблагодарил Лукашенко о последнем решении об освобождении 16 человек. "Когда Трамп начал дальше эту тему развивать, наш Президент его остановил и сказал: "Дональд, мы эту работу продолжаем, мы ее активно ведем, мы в контакте с представителями и Белого дома, и Госдепа США, у нас ведутся постоянные консультации, в том числе и по этой теме". Это вопрос двухстороннего движения, должны быть приняты определенные решения каждой стороной, чтобы эти вопросы разрешить", - сказал Валентин Рыбаков.