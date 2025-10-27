Рыженков: Беларусь не собирается со своей стороны закрывать границу с Литвой

Литва без предупреждения в очередной раз за неделю закрыла границу. Действия Литвы министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал провокацией и инструментом запугивания народа Литвы. Эта тема в контексте международной ситуации обсуждалась 27 октября и на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с кардиналом и спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти.

Максим Рыженков подробно разобрал причины таких действий, их последствия и планы реакции Минска, подчеркнув, что такими действиями ЕС изолирует себя от евразийского пространства.

Поводом для ужесточения пограничного режима Литва назвала инциденты с воздушными шарами, которые, по ее версии, использовались для контрабанды сигарет с белорусской территории. По словам министра, действия Литвы - это провокации, направленные на поиск поводов для оправдания враждебных шагов против Беларуси и России.

Он подчеркнул, что с белорусской стороны не поступало официальных нот по этому вопросу, а сами контрабандисты, если они существуют, действуют при попустительстве с литовской стороны.

"Если это организованные шайки, так вы с ними разбирайтесь. Победите у себя контрабанду и не будет таких вопросов", - отметил министр.

Министр видит в этом более широкую цель: "И все это вообще похоже на какие-то провокации, которые имеют целью оправдания неких антибелорусских и антироссийских подходов, за которыми могут быть и прекращение транзита в Калининградскую область".

По словам Максима Рыженкова, подобные инциденты искусственно раздуваются для создания образа врага и обоснования дальнейших жестких мер. "Образно говоря, просто обосновать своему народу действия антибелорусского характера им тяжело, поэтому надо наскрести какого-то негатива, на фоне которого запуганный житель Литвы будет поддерживать действия властей, потому что это якобы угроза с востока", - подчеркнул чиновник.

Министр привел слова Президента Беларуси Александра Лукашенко, назвавшего "глупостью несусветной" идею о том, что "Беларусь или Россия собрались идти на Париж или Лондон".

Отвечая на вопрос о дальнейших шагах Минска, глава МИД ответил: "Мы реагируем спокойно". Он обозначил три ключевых принципа позиции Беларуси.

Во-первых, действия ЕС - это шаги самоизоляции: "Все действия Европейского союза по ограничению Беларуси, России и так далее - это шаги самоизоляции. И прежде всего мы рассматриваем это в данном контексте. Потому что ограничиваясь от Беларуси и России, они ограничиваются от всего пространства Евразии".

Министр напомнил о предстоящей масштабной конференции в Минске с участием стран от Камбоджи и Индонезии до европейских государств: "Все переживают за то, как должно развиваться наше евразийское пространство. Так вот, Евросоюз сам отделяется от него. Не от Беларуси и России, а оттуда: от Индии, Ирана, Китая и так далее".

Во-вторых, Беларусь укрепляет границу, но не более необходимого. "Мы предпринимали и будем предпринимать шаги по защите рубежей нашей границы. Но никто не будет делать больше, чем мы обязаны делать, как, собственно говоря, добропорядочные соседи", - отметил министр.

Максим Рыженков подчеркнул, что источник проблем - не Беларусь. "Этими нелегальными делами занимаются шайки, банды из Литвы и нелегальные мигранты из стран третьего мира. Беларусь не является источником нелегальной миграции. Это те страны, которые создали проблемы в свое время в других государствах, - Евросоюз и США. Разбирайтесь с правительствами стран третьего мира, выравнивайте уровень жизни там после того, как вы все наворотили, - там в бедность и голод упали целые народы".