Рыженков: Беларусь разделяет общую обеспокоенность изменением климата

"На сегодняшний день для Беларуси не так критичны последствия изменения климата, как для многих иных стран. Однако мы разделяем общую обеспокоенность этим феноменом. Мы в полной мере выполняем обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, взятые в рамках Парижского соглашения. Мы уже снизили выбросы более чем на 40 % по сравнению с 1990 годом и планируем больше, - привел данные Максим Рыженков. - Мы стратегически подходим к решению проблемы изменения климата, эффективно развивая зеленую и атомную энергетику. Кстати, напомню, какой огромный политический шум начался вокруг Беларуси, когда мы строили АЭС. Сегодня уже очевидно, что за этим стоял протекционизм международных корпораций и интересы некоторых стран ЕС. При этом Беларусь, как и многие другие страны, находится в ситуации затруднительного доступа к технологиям из-за введенных Западом экономических ограничительных мер и барьеров в международной торговле".