Рыженков: Беларусь разделяет общую обеспокоенность изменением климата
Беларусь постепенно идет по дороге устойчивого развития. Страна решает проблемы внутри и работает над глобальными мировыми вопросами.
Беларусь намерена продолжить активную работу по снижению выбросов парниковых газов. Это заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Одно из мероприятий высокого уровня было посвящено глобальной борьбе с изменением климата.
"На сегодняшний день для Беларуси не так критичны последствия изменения климата, как для многих иных стран. Однако мы разделяем общую обеспокоенность этим феноменом. Мы в полной мере выполняем обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, взятые в рамках Парижского соглашения. Мы уже снизили выбросы более чем на 40 % по сравнению с 1990 годом и планируем больше, - привел данные Максим Рыженков. - Мы стратегически подходим к решению проблемы изменения климата, эффективно развивая зеленую и атомную энергетику. Кстати, напомню, какой огромный политический шум начался вокруг Беларуси, когда мы строили АЭС. Сегодня уже очевидно, что за этим стоял протекционизм международных корпораций и интересы некоторых стран ЕС. При этом Беларусь, как и многие другие страны, находится в ситуации затруднительного доступа к технологиям из-за введенных Западом экономических ограничительных мер и барьеров в международной торговле".
Также в рамках визита в Нью-Йорк Максим Рыженков провел двусторонние встречи с представителями ряда стран, в частности, Ганы, Уганды, Венесуэлы и Грузии. В фокусе внимания была и активизация сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, культурной и иных сферах.