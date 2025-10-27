Рыженков об очередном закрытии границы Литвой: Это провокация!

Вильнюс подготовил план полного закрытия границы с Беларусью. Об этом заявила премьер Ругинене. Принять его планируют в среду, 29 октября. Дипломатов и граждан стран ЕС ограничения не коснутся.

Действия Литвы министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал провокацией и инструментом запугивания народа Литвы.

Эта тема в контексте международной ситуации 27 октября обсуждалась на встрече главы государства с кардиналом и спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти.

"Это какие-то провокации. Т.е., если кому-то надо найти повод, чтобы как-то этой риторикой оправдать свои какие-то действия против Беларуси, против России, в конечном итоге и против своих граждан, то ищутся как раз такие поводы. То, что летали когда-то шары с контрабандой каких-то сигарет, так это всю жизнь они летали. Есть такие контрабандисты наверняка. Но самое интересное, что нам-то никаких нот не посылалось. Не могут сами разобраться, что там за шары летали и какие они, так и не нашли", - отметил Рыженков.

И добавил: "Вы можете сколько угодно обвинять кого-то здесь в Беларуси, но там-то с той стороны кто? Если это действительно шары, контрабандисты, то кто с той стороны? Литовцы, которые, собственно говоря, используют это для наживы, там их, собственно говоря, организованные шайки, которые этим занимаются. Так вы с ними разбирайтесь. Вот разберитесь, победите у себя контрабанды. Так не будет таких вопросов. Кроме того, я же говорю, никто так и не предъявил, в каком количестве эти шары, что они там переносили и так далее".

По его словам, это все вообще похоже на какие-то провокации, которые имеют целью оправдания неких антибелорусских, антироссийских подходов, за которыми могут быть и прекращение транзита в Калининградскую область, дальнейшие ограничения на пролет самолетов.