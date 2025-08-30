Рыженков: ШОС позволяет совместно решать глобальные и региональные проблемы современности

Шанхайская организация сотрудничества позволяет странам совместно решать глобальные и региональные проблемы современности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил журналистам в Тяньцзине, где 31 августа - 1 сентября пройдет саммит ШОС с участием главы белорусского государства Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"В условиях эрозии принципов деятельности многих международных универсальных и субрегиональных организаций, которую мы наблюдаем сегодня, мы вынуждены вместе с нашими партнерами, друзьями развивать свои региональные организации, пытаясь решить глобальные и региональные проблемы современности. Там, где мы не можем найти консенсуса на глобальных международных площадках. ШОС - одна из таких организаций", - сказал министр.

Максим Рыженков особо отметил такие направления сотрудничества в рамках ШОС, как вопросы безопасности, экономического и энергетического развития, культурного и гуманитарного сотрудничества: "На всех этих треках мы сегодня имеем возможность нарабатывать совместные решения, важные для всех стран ШОС. А также на этой площадке решать свои двусторонние вопросы с каждым из государств. В эту организацию входят фактически единомышленники, которые смотрят на процессы мирового развития одним взглядом и готовы вместе консолидировать усилия для того, чтобы наша планета, наш регион были более безопасными, стабильными и развивались".

По словам министра, в ходе визита Президента будет подписан ряд очень важных решений, которые определят деятельность ШОС на ближайшую перспективу. "Это касается искусственного интеллекта, цифрового развития, повестки зеленого развития планеты, создания новых структур, которые будут заниматься антитеррористической и антинаркотической деятельностью, что важно для нашего региона. Это заседание также закрепит во многом устоявшийся регламент деятельности организации", - рассказал глава МИД.