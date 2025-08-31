В китайском Тяньцзине прошли переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Беларусь готова и дальше тесно сотрудничать с Китаем по всем направлениям. Лидеры договорились сосредоточиться на развитии высокотехнологичного взаимодействия, инвестициях и совместных проектах.



Опыт и достижения Китая будут полезны для Беларуси. В эти дни в Тяньцзине также планируется обсуждение вопросов глобальной политики.

Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества

Три тысячи журналистов будут освещать важные политические встречи в Китае, куда приглашены высокопоставленные гости со всего мира. У Александра Лукашенко здесь очень насыщенная повестка. Уже в 6 утра по минскому времени начались переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В начале встречи Лукашенко поделится своими впечатлениями от организации Шанхайского форума и расскажет о том, какого прогресса достиг Китай за последние годы. И это не просто дипломатическая формальность - выдержанная позиция Пекина заметно отличается от попыток навязать демократию с помощью бомб и санкций.

В китайском Тяньцзине прошли переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина

Александр Лукашенко в начале встречи отметил колоссальные темпы развития Китая. "Вы просто молодцы - гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне.

Китайский лидер также подчеркнул готовность вместе с белорусскими партнерами претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире.

Это уже шестнадцатый визит белорусского Президента в Поднебесную

В преддверии поездки в интервью Медиакорпорации Китая Александр Лукашенко поделился своим мнением о том, что, на его взгляд, позволило КНР выйти на ведущие позиции в мире. Слагаемых успеха много, но трудолюбие и дисциплина, безусловно, среди них.

С момента предыдущей встречи лидеров Беларуси и Китая прошло совсем немного времени. В начале июня встреча проходила в семейной, неформальной обстановке, а сейчас атмосфера уже более деловая.



Лидеры демонстрируют взаимное расположение, обсуждают стратегическое партнерство, совместные проекты и значительные китайские инвестиции. Пекин называет сотрудничество с Минском неслучайно настоящим железным братством.

Си Цзиньпин отметил, что китайско-белорусские отношения развиваются на высоком уровне

"Сегодня китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне. В июне мы встречались в Пекине и договорились продолжать углублять многоплановое двустороннее сотрудничество. Предлагаем, опираясь на успешные результаты, достигнутые за годы совместной работы в науке, технологиях и инновациях, сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах обеих наших стран", - отметил китайский лидер.

Тяньцзинский форум станет для Беларуси особенным событием

Впервые Минск участвует в саммите как полноправный член Шанхайской организации. Мир находится на острие геополитических перемен, похоже, Глобальный Юг (так условно называют страны незападного мира в ШОС) готов к более тесному сотрудничеству, чтобы противостоять диктату Запада.