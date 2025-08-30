3.69 BYN
Лукашенко считает возможным перенять опыт Китая в политическом устройстве государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным перенять опыт Китая в политическом устройстве государства. Об этом он заявил в Тяньцзине на переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает БЕЛТА.
"Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой. Мы, к сожалению, многое утратили. И сегодня уже тот, кто над этим думает серьезно, понимает, что мы очень многое потеряли", - заявил белорусский лидер.
Си Цзиньпин предложил в сотрудничестве с Беларусью сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества.
"Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили", - добавил Александр Лукашенко.