Сердюков: На совместные учения ОДКБ привлекут 5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники

Учения ОДКБ в Беларуси и стратегические маневры "Запад 2025" связаны по замыслу. Об этом 21 августа во время брифинга заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

Как уже известно, учения пройдут на белорусских полигонах "Лосвидо" и "Лепельский".

Маневры "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" запланированы на период с 31 августа по 6 сентября.

Кроме того, по плану уже на базе тренировочного центра "Эдельвейс" в Кыргызстане во второй половине сентября пройдут учения "Рубеж-2025", в октябре в Таджикистане - "Нерушимое братство" с миротворцами, а еще военные отработают ряд совместных мероприятий в рамках учений "Барьер" и "Антитеррор".

Андрей Сердюков, начальник Объединенного штаба ОДКБ:

"Всего в ходе совместных учений в 2025 году будут привлечены из личного состава более 5 тыс. человек и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Практические мероприятия по выдвижению национальных контингентов в районы проведения учений уже начались. Войска и техника доставляются на полигоны военно-транспортной авиации железнодорожным и автомобильным транспортом согласно графикам. Учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, я уверен, что совместные учения будут проведены организованно и качественно, а учебные и исследовательские цели достигнуты. Коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий. Сегодня мы заявляем о готовности органов управления в формировании сил и средств системы коллективной безопасности к проведению совместных учений. Подчеркиваю, что проводимое мероприятие организации является основой в укреплении мира, международной и региональной безопасности и стабильности".

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45afea65-f47e-4d4a-a022-715e29698411/conversions/71614416-b26e-497d-8f0d-d25b393349f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45afea65-f47e-4d4a-a022-715e29698411/conversions/71614416-b26e-497d-8f0d-d25b393349f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45afea65-f47e-4d4a-a022-715e29698411/conversions/71614416-b26e-497d-8f0d-d25b393349f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45afea65-f47e-4d4a-a022-715e29698411/conversions/71614416-b26e-497d-8f0d-d25b393349f4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

По заявлению генерала Сердюкова, маневры пройдут с учетом опыта специальной военной операции. При этом особое внимание будет уделено беспилотной авиации, которая на сегодняшний день стала одним из самых эффективных средств при ведении боевых действий, а также особенностям создания системы противодействия БПЛА противника.

Задействуют на учениях и новинки военной техники и вооружения стран альянса ОДКБ.