Сердюков: На совместные учения ОДКБ привлекут 5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники
Учения ОДКБ в Беларуси и стратегические маневры "Запад 2025" связаны по замыслу. Об этом 21 августа во время брифинга заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
Как уже известно, учения пройдут на белорусских полигонах "Лосвидо" и "Лепельский".
Маневры "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" запланированы на период с 31 августа по 6 сентября.
Кроме того, по плану уже на базе тренировочного центра "Эдельвейс" в Кыргызстане во второй половине сентября пройдут учения "Рубеж-2025", в октябре в Таджикистане - "Нерушимое братство" с миротворцами, а еще военные отработают ряд совместных мероприятий в рамках учений "Барьер" и "Антитеррор".
Андрей Сердюков, начальник Объединенного штаба ОДКБ:
"Всего в ходе совместных учений в 2025 году будут привлечены из личного состава более 5 тыс. человек и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Практические мероприятия по выдвижению национальных контингентов в районы проведения учений уже начались. Войска и техника доставляются на полигоны военно-транспортной авиации железнодорожным и автомобильным транспортом согласно графикам. Учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, я уверен, что совместные учения будут проведены организованно и качественно, а учебные и исследовательские цели достигнуты. Коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий. Сегодня мы заявляем о готовности органов управления в формировании сил и средств системы коллективной безопасности к проведению совместных учений. Подчеркиваю, что проводимое мероприятие организации является основой в укреплении мира, международной и региональной безопасности и стабильности".
По заявлению генерала Сердюкова, маневры пройдут с учетом опыта специальной военной операции. При этом особое внимание будет уделено беспилотной авиации, которая на сегодняшний день стала одним из самых эффективных средств при ведении боевых действий, а также особенностям создания системы противодействия БПЛА противника.
Задействуют на учениях и новинки военной техники и вооружения стран альянса ОДКБ.
